أسعار العملات اليوم الأحد 17-4-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 17-4-2022، أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه عند سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.80 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 57.87 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.35 جنيه للشراء، و 18.42 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.35 جنيه للشراء، و 18.42 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى وسجل19.81 للشراء، 19.94 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 19.74 للشراء، 20.12 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.94 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 23.91 جنيه للشراء، 24.21 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.