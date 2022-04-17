أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بـ6.25 جنيه.
- البصل الأبيض بـ3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ11.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ15 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ22 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا بـ12.5 جنيه.
- بلح بارحى بـ34 جنيها
- البسلة بـ12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
-ورق عنب بـ25 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
-يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
-برتقال بصرة بـ7 جنيهات.
-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ13 جنيها.
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