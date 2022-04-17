أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات عربية، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه.



إيقاف تداول 33 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اودن للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، العبور للاستثمار العقاري، اميرالد للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للأسمدة والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اودن للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، العبور للاستثمار العقاري، اميرالد للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للأسمدة والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية لحليج الأقطان، القناة للتوكيلات الملاحية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، دايس للملابس الجاهزة، الإسماعيلية مصر للدواجن، البنك المصري الخليجي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 6.2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات عربية، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات عربية، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.5 مليون ورقة مالية بقيمة 645.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.1%، والعرب على 5.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.55% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 126.6 مليون جنيه، 137 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، 106.8 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13006 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 2603 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 3869 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1181 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 22.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.21%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.70%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 16.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.15%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.95%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 44.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.89%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.452 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.11%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.737 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.72%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.67%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.242 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.38%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 22.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.19%.