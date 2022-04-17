أسعار الأسماك في الأسواق اليوم .. البلطي بـ38 جنيها للكيلو

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الأسماك فى سوق الجملة ارتفاعا ملحوظا للبلطى ليسجل سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 38 إلى 42 جنيها والبلطى مقاس 2 من 35 إلى 37 جنيها والبلطى الأسوانى من 20 إلى 45 جنيها والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها وقشر البياض 80 إلى 120 جنيها.

وشهد سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 250 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 400 إلى 460 جنيها والجمبرى مقاس 1 بلغ 300 إلى 360 جنيها والجمبرى مقاس 2 من 200 إلى 260 جنيها والجمبرى المجمد بلغ سعره 90 إلى 170 جنيها.