أخبار مصر.. الحكومة تنفى تدشين صفحات على فيس بوك لتقديم مساعدات لحجز الشقق

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما كشف عنه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بهدف تقديم مساعدات للمواطنين في حجز وحدات سكنية، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتدشين الصندوق أي صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للصندوق.

رئيس هيئة المحطات النووية يتفقد الضبعة لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى.. صور

تفقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت، موقع إنشاءات محطة الضبعة للطاقة النووية لتقييم الاستعدادات لبدء الأعمال واسعة النطاق الخاصة بالصبة الخرسانية الأولى للمحطة.

الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

شركتا سينوفارم وسينوفاك يطوران لقاحين لفيروس كورونا ضد متغير أوميكرون

كشفت كل من شركة سينوفارم وسينوفاك، عن أنه تم تطوير مرشحين للقاح كورونا لاستهداف متغير اوميكرونOmicron تم الموافقة عليهما للتجارب السريرية في هونج كوج وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

إصابة 5 مصلين في إطلاق نار على مسجد بمدينة تورنتو الكندية

أسفر إطلاق نار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا، عن إصابة 5 أشخاص.

ونقل موقع "تورنتو سي تي في نيوز" عن المتحدث باسم شرطة تورنتو، ديفيد ريدزيك، أن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو.

الأوقاف تشدد على الأئمة الالتزام بالوقت المحدد لصلاة التراويح بإجراءات الوقاية

شددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بصلاة التراويح في المساجد ومدتها في حدود نصف ساعة عقب صلاة العشاء، تجنبا للتعرض للمساءلة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

انطلاق تدريبات طلاب الثانوى على استخدام التابلت بالامتحانات الإلكترونية غدا

تنطلق غدا الإثنين الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، لتدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحانات الإلكترونية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تدريب الطلاب يأتى فى إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.

الأهلي يغلق ملف مباراة الذهاب أمام الرجاء ويبدأ التفكير فى لقاء الحسم بالمغرب

أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الرجاء المغربي التي أقيمت أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجهاز الفني بـ"طي" صفحة الذهاب والتفكير فى لقاء العودة بالمغرب، المقرر له 2السبت المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور المارد الأحمر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الحسم فى المغرب الذي سيكون أكثر ندية وإثارة.

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن ما لا يقل عن 17 مواطنا بينهم نساء أصيبوا، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة ما يسمى عيد الفصح العبري.

ارتفاع بالحرارة يصل 9 درجات ورياح على أغلب الأنحاء.. القاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة بياك فى إندونيسيا

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب اليوم الأحد منطقة بياك في إندونيسيا.

وذكر المركز - وفقا لما نقله راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري الناطق باللغة الإنجليزية - أن الزلزال ضرب على عمق 5 كيلومترات.

الدفاع الروسية: مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا فى أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية في ضواحي كييف، مشيرة إلى مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا في أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا استقطبت 6824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة منذ بدء العملية العسكرية، لافتة إلى أن النظام القومي في أوكرانيا رفض الاستسلام في ماريوبول.