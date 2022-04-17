أخبار الاقتصاد اليوم.. مبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة 22/2023

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 17-4-2022، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها: أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية"، والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

التخطيط تطلق مبادرة لتطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة 22/2023

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" تأتي بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

منها 2 بمصر.. أوابك: 13اكتشافاً جديداً للنفط بالدول العربية بالربع الأول 2022

تراجعت الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج عام 2021 بنحو 23% عن الاستثمارات في فترة ما قبل وباء كورونا، ورافق ذلك تراجع الاكتشافات الجديدة في ذلك العام إلى أقل مستوى لها منذ عدة عقود، إذ قدر إجمالي حجم الاكتشافات الجديدة بنحو 4.7 مليار برميل مكافئ نفط خلال 2021 مثّل النفط منها نحو 66%.

وانعكس تراجع الاكتشافات في تراجع ضئيل لاحتياطيات النفط والغاز في العالم بنحو 1% لكل منهما ،بينما تشير البيانات المتاحة إلى أن العالم مقبل في عام 2022 على رفع الاستثمارات في مجال الصناعة البترولية لتصل 628 مليار دولار، مقابل 602 مليار دولار عام 2021.

وفي هذا المقام تتوقع مؤسسة Rystad Energy أن ترتفع هذه استثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج بنسبة 7% لتصل إلى 307 مليار دولار، مقابل 287 مليار دولار في عام 2021، وقد لوحظ عملياً ارتفاع عدد الحفارات العاملة في العالم بنحو 33% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصل متوسط عدد الحفارات العاملة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 1632 حفارة، مقابل 1228 حفارة في الربع الأول من عام 2021.

126.7 مليون دولار إجمالي الصادرات المصرية إلى ماليزيا عام 2021

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية والوفد المرافق لها تناولت استعراض أوجه التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وقد شارك في اللقاء زماني إسماعيل، سفير ماليزيا بالقاهرة ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب ممثلي مجالس الأخشاب والمطاط وزيت النخيل بدولة ماليزيا.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إنتاج زيت النخيل الماليزي في مصر والتصدير للأسواق الإقليمية والقارية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق بين المكتب التجاري المصري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ومجلس زيت النخيل الماليزي لبدء الخطوات الفعلية لإنشاء مشروعات مصرية ماليزية مشتركة في مجال إنتاج مشتقات زيت النخيل والاستفادة من المقومات الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري وكذا الخبرات والإمكانات الماليزية الكبيرة في هذا المجال.

رانيا المشاط: اتفاقية تحفيز التجارة بين مصر وأمريكا تستهدف تحقيق التنمية

وافق مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(تايب)، الموقعة في سبتمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعديل الخامس للاتفاقية يتم من خلاله توفير منحة بقيمة 28.3 مليون دولار، بهدف تنفيذ العديد من الأنشطة التي تنعكس على جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية.

وأوضحت "المشاط"، أن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بدأ تنفيذها عام 2014 بقيمة 39 مليون دولار، وتم توقيع 5 تعديلات في أعوام 2015 و2018 و2019 و2020 و2021، ليصل إجمالي المنحة التنموية التي تم توفيرها في إطار الاتفاقية نحو 155 مليون دولار، ساهمت في تعزيز وتنفيذ العديد من الأنشطة التنموية.