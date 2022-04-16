15 معلومة عن دخول طلاب المدارس الفنية غير المحققين نسب الحضور للامتحانات

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طريق أداء طلاب المدارس الفنية الذين تجاوزوا نسب الغياب الامتحانات، ونرصد فى التقرير التالى 15 معلومة عن أداء هؤلاء الطلاب والسماح لهم بأداء الامتحانات.

1 ـ هناك طلاب لم يحققوا نسب الحضور المقررة، حيث يوجد قرابة 50 ألف طالب وطالبة لم يحققوا نسب الحضور المطلوبة.

2ـ تم حرمانهم من دخول الامتحانات.

3ـ عدم جواز دخولهم وفق نظام العمال فى نفس العام.

4- يقوم ولى الأمر بتقديم طلب إلى الإدارة المدرسية.

5ـ يتضمن الطلب الموافقة على أداء نجله الامتحان دور ثان.

6ـ يؤدى الامتحان دور ثان فى نفس ذات العام كطالب منتظم.

7ـ يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال سنوات الدراسة.

8- يتم تأجيل امتحان الدور الأول لمن تجاوزوا نسب الغياب.

9ـ تؤجل اختبارات الدور الأول للدور الثانى من نفس العام.

10- يتم إجراء تدريب عملى إجبارى للطلاب المذكورين لمدة 3 أسابيع وتصل مدة التدريبات بمعدل 90 ساعة.

11ـ تتم التدريبات خلال الفترة من 18 يونيو إلى 7 يوليو المقبل.

12ـ تحقيق 90% من التدريب شرطا لدخول امتحان الدور الثانى.

13- يسدد الطالب 300 جنيه ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

14ـ توزيع مكافأة للمعلمين وتوفير خدمات التعليم والتدريب.

15ـ يلغى كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات.