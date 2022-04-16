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يوم الشمس.. زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالا مدنيا لتكريم جده.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 01:09 م
يوم الشمس.. زعيم كوريا الشمالية يحضر احتفالا مدنيا لتكريم جده.. صور زعيم كوريا الشمالية
كتب محمد جمال

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حضر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، يوم السبت، عرضا مدنيا ضخما فى العاصمة بيونج يانج، للاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده المؤسس للدولة، وسار الآلاف فى عرض مصمم لإظهار الولاء لعائلة كيم، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية 110 لميلاد مؤسس البلاد الراحل كيم إيل سونج الجمعة بإطلاق الألعاب النارية وإقامة احتفال مسائى بالساحة الرئيسية فى بيونج يانج وتوافد الآلاف وهم يرتدون الزى التقليدى الملون وأخذوا يغنون ويرقصون.

كيم جونج أون
كيم جونج أون

ويعد "يوم الشمس" أكبر عطلة رسمية سنوية فى كوريا الشمالية، وعادة ما تقيم كوريا الشمالية احتفالات أكبر فى كل ذكرى سنوية تسجل مرور خمسة أعوام أو عقد كامل.

وبثت وسائل الإعلام الحكومية لقطات حية للحفل الذى أقيم فى ساحة كيم إيل سونج بعد غروب الشمس اليوم، دون الإشارة إلى عرض عسكرى مرتقب.

وزار الزعيم كيم جونج أون قبر جده وحضر "اجتماعا وطنيا وموكبا عاما" فى ساحة كيم إيل سونج ولكنه لم يدل بأى تصريحات علنية، وفقما نقلت "رويترز".

كيم جونج 2
كيم جونج أون
 
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

كيم جونج أون

بيونج يانج

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