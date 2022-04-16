وكيل تعليم الغربية يفتتح المعرض الدائم للأنشطة بشرق طنطا

الغربية - مصطفى عادل

افتتح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعرض الدائم للأنشطة بإدارة شرق طنطا التعليمية، والمقام بمدرسة السادات الثانوية بنات، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وعاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا.

وأشاد وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية داخل المعرض بالأنشطة والأعمال الفنية والعلمية المقدمة من جميع الطلاب المشاركين والمشرفين والتوجيهات المختلفة، حيث ضم المعرض الدائم عرضاً لأقسام اللغات، والأنشطة، والعلوم الاجتماعية، والدراسات وغيرها، واشتمل على أقسام لكل من اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، وعلم النفس، والتربية الاجتماعية والتربية الزراعية، والتربية النفسية، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والمكتبات، والدراسات الاجتماعية، والفلسفة، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية، والمجال الصناعي، والصحافة، والمسرح، ومناهل المعرفة، والتربية الفنية.

وفى نهاية الجولة، قدم وكيل الوزارة الشكر ، لإدارة شرق طنطا على الجهد المبذول داخل المعرض، والذى يمثل نتاجاً مشتركا بين الطلاب والتوجيهات على مستوى الإدارة، كما قدم الشكر لإدارة المدرسة على حسن التنظيم والاستضافة للمعرض، والنظام والنظافة والانضباط السائد داخل المدرسة.