وكيل تعليم الغربية يشهد حفل الإفطار الجماعى بشرق طنطا.. صور

نظمت إدارة شرق طنطا التعليمية مساء اليوم بقيادة إيمان عبدالمعز شاهين مدير عام الادارة حفل الافطار الجماعى، والأمسية الرمضانية.

حضر حفل الإفطار صبرى الدسوقى وكيل المديرية والدكتور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية والمهندس فتحى ابوهندى مدير عام التعليم الفنى، ومديرو ووكلاء الإدارات التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء بشرق طنطا وعدد من قيادات التربية والتعليم بالغربية وبمشاركة عدد 250 طالبا وطالبة من مختلف مدارس الادارة وتم تقديم فقرات فنية، تضمنت التواشيح الدينية والقاء الشعر، والفقرات الفنية وسط جو عائلى مبهج.