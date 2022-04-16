وكتب ليندنر، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أن تقارير وسائل الإعلام صحيحة: التعديلات على الميزانية ستزيد من التمويلات المخصصة لتعزيز القوات بمقدار 2 مليار يورو، وستذهب الأموال بشكل كبير لصالح أوكرانيا".