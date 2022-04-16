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أكد وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، أن بلاده ستخصص مليارى يورو إضافيين للإنفاق العسكرى وسيخصص معظم المبلغ لمساعدة أوكرانيا.

وكتب ليندنر، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "أن تقارير وسائل الإعلام صحيحة: التعديلات على الميزانية ستزيد من التمويلات المخصصة لتعزيز القوات بمقدار 2 مليار يورو، وستذهب الأموال بشكل كبير لصالح أوكرانيا".

يذكرأن، أفادت وكالة "DPA" بأن الجيش الألماني يعد رحلة جوية خاصة لنقل العسكريين المصابين من أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن طائرة من طراز "Airbus A310 MedEvac" تابعة للقوات الجوية الألمانية يجب أن تقلع من مدينة كولونيا إلى مدينة جيشوف الواقعة في جنوب شرق بولندا ونقل الكبار والأطفال من هناك إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأضافت أن هذه الرحلة ستكون الأولى من نوعها منذ بداية إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مذكرة في الوقت ذاته بأنه تم سابقا نقل العسكريين الأوكرانيين المصابين إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وحتى الآن سجلت ألمانيا رسميا أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني في أراضيها.