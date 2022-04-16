اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 01:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية

السبت، 16 أبريل 2022 12:57 ص
وزير الأوقاف: منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:" إن منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في  الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية ندينها بشدة".

 

وأضاف جمعة فى تغريدة له منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" على العالم الحر ألا يكيل بكيلين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته في إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته".

 

واختتم وزير الأوقاف في تدوينة لاحقة قائلا:"‏لا لأي اعتداء على الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ."

 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، والمُصلى القبلي على وجه التحديد، مُستخدمة قنابل الصوت والغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطى، وهو ما أسفر عن سقوط 160 مصابًا على الأقل، واعتقال 400 آخرين كانوا معتكفين بداخل المسجد في الشهر الفضيل.

 

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال استخدمت العنف والقوة المُفرطة في عملية الاقتحام، واعتدت على المرابطين داخل المُصلى القبلي بالضرب المبرح، وعمد بعض جنود الاحتلال على ضرب النساء وكبار السن والصحفيين بالهراوات بعنف مفرط.


اقتحام المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى

وزير الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار 3 يكشف طبيعة تكالب الجماعة الإرهابية على السلطة

الجمعة، 15 أبريل 2022 11:03 م

وزير الأوقاف: لن يتم فتح المساجد للاعتكاف أو التهجد بسبب كورونا

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:02 م

وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى والجامعة بنفس ضوابط العام الماضى

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:15 م

وزير الأوقاف: جيش قوى واقتصاد قوى يعنى دولة ذات مكانة ومواطنًا ذا كرامة

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:53 م

وزير الأوقاف: الشيخ محمد متولى الشعراوى سيظل ملهما لأجيال عديدة

الجمعة، 15 أبريل 2022 02:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة