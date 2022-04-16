وزير الأوقاف: منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:" إن منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى والاعتداء عليهم جرائم ضد الإنسانية ندينها بشدة".

وأضاف جمعة فى تغريدة له منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" على العالم الحر ألا يكيل بكيلين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ومن أهمها حقه وحريته في إقامة شعائر دينه فضلا عن حفظ حياته وآدميته وإنسانيته".

واختتم وزير الأوقاف في تدوينة لاحقة قائلا:"‏لا لأي اعتداء على الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) ."

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، والمُصلى القبلي على وجه التحديد، مُستخدمة قنابل الصوت والغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطى، وهو ما أسفر عن سقوط 160 مصابًا على الأقل، واعتقال 400 آخرين كانوا معتكفين بداخل المسجد في الشهر الفضيل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال استخدمت العنف والقوة المُفرطة في عملية الاقتحام، واعتدت على المرابطين داخل المُصلى القبلي بالضرب المبرح، وعمد بعض جنود الاحتلال على ضرب النساء وكبار السن والصحفيين بالهراوات بعنف مفرط.