وزيرة الهجرة: كلنا مصريون ولا نسمح لأى حد يدخل بينا.. صور

نظمت كل من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاعليات "احتفال اتكلم عربي" بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والداعية مصطفى حسنى، والكاتب مدحت العدل، ونواب وزراء التربية والتعليم والهجرة الهجرة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن مبادرة اتكلم عربى مبادرة رئاسية موجهة لأولادنا المصريين بالخارج، قائلة :" لغتنا تعكس هويتنا الرسمية والمبادرة حظيت برعاية الرئيس السيسى ".

وتابعت فى حديثها لطلاب إحدى المدارس الدولية قائلة: بنتكم عربى وبنتكلم عن هويتنا وبيجمعنا كلنا إننا مصريون واحترامنا لبعضنا فى إطار عاداتنا وتقاليدنا المصرية وكل ذلك يحتم علينا احترام الآخر.

وأضافت : مبادرة اتكلم عربى جاءت بتعاون بين وزارة الهجرة والتربية والتعليم وهو ما يعكس أننا نعمل سويا فى الجمهورية الجديدة ونتعلم من رئيس الجمهورية وكلنا نراه وهو يصلى صلاة العيد وبيدخل الكاتدرائية كمان وكل ذلك يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بالتنوع والاختلاف.

وفى لقاء مفتوح مع الطلاب عن المبادرة داعبت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ببعض الأسئلة التى تعكس العادات والتقاليد المصرية والأعياد الرسمية والتى تفاعل معها الطلاب، قائلة : كلنا مصريين وكلنا اخوات ومش بنسمح لاى حد يدخل بينا".

ومن جانبه أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالمشاركة باحتفالية اتكلم عربى بإحدى المدارس الدولية مع طلاب المدارس، قائلا : أسعد يوم عندى لما بكون مع الطلبة فى المدارس.

وأضاف فى حديثه للطلاب : كنت فى مدرسة حكومى وأنا فى عمركوا ووقتها لم يكن هناك إنترنت ومحطات التليفزيون الكثيرة التى نشهدها حاليا.

وتابع : اتكلم عربى مبادرة هامة للغاية تم إطلاقها بالتنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لافتا إلى أن فكرة المبادرة ليس مقصود بها اللغة فقط بل تمتد للهوية المصرية العادات والتراث المصرى وغرثها فى نفوس أبناءنا.

وأضاف : لغتنا جميلة جدا ومن غير اللغة الأم لا تستقيم أى حاجه خاصة وأن لغتنا العربية لغتنا الأم التى نجد فيها عاداتنا وتراثنا وتاريخنا.

وأعلن وزير التربية والتعليم خلال الاحتفالية، فتح المنصة التعليمية الموجودة فى مصر لأبناء المصريين بالخارج، مضيفا فى كلمته للطلاب : لازم نفخر بجدودنا ونرجع نستعيد الريادة فى العلوم والرياضة والثقافة ومختلف المجالات العلمية، قائلا :"قضية الهوية أمر فى غاية الأهمية لأبناء المصريين بالخارج".

ويأتى تنظيم الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" فى سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا فى أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر فى الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمى والمواطنة وقبول الآخر.

من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتى تشارك فى فعالية اليوم عن سعادتها بالتعاون مع وزارتى الهجرة والتربية والتعليم، وقالت أن حدث اليوم يأتى فى اطار استكمال التعاون فى مبادرة اتكلم عربى التى سبق و شاركت فى عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج على هامش ملتقى الجاليات وكذلك داخل الجناح المصرى بمعرض اكسبو الدولى بدبي.

وأضافت سماح أن المشاركة فى فعالية اليوم مع ابناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفى بلقاء سيادته، وتكليفاته بتكثيف الفعاليات و الكتابة خلال الفترة المقبلة فى مجال الأدب الوطنى للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومى لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطنى لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم فى المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة" اتكلم عربي".