اليوم السابع
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واشنطن: نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف في القدس

السبت، 16 أبريل 2022 01:02 ص
واشنطن: نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف في القدس اشتباكات فى باحة القدس
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق إزاء أعمال العنف في القدس" يوم الجمعة.

وأضافت الخارجية في بيان أنها تدعو "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف".

وحثت الوزارة "المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع"، لافتة إلى أنها "تتابع عن كثب التطورات وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".


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