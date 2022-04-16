واردات البترول الخام تقود قائمة السلع التى ساهمت فى تراجع الواردات يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القيمة الإجمالية للواردات المصرية بلغت نحو 6.43 مليار دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 2.2%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى قائمة السلع التي ساهمت في تراجع الواردات المصرية في هذا الشهر، وعلى رأسها واردات البترول الخام بقيمة 254.6 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 256.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 0.6%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا بقيمة بلغت 252.1 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 301.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات أجزاء السيارات وتراجعت لتسجل نحو 54.6 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 62.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 12.2%، إلى جانب واردات مصر من النحاس ومصنوعاته بقيمة بلغت 51.6 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 120 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 57%.

وبلغت قيمة العجـز فى الميزان التجارى 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغ 32.3٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير المقابل، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.