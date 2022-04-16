موجة الحر وصحتك.. 5 حقائق مهمة تحتاج إلى معرفتها

فى السنوات الأخيرة برزت موجة الحر كتهديد كبير فى دول كثيرة حول العالم، بسبب تغير المناخ، وفقًا لبعض التقديرات يتوقع خبراء الطقس أن عدد أيام الموجة الحارة سيزداد فى المستقبل القريب.

تؤثر موجة الحر على العديد من أعضاء الجسم

عندما يتعرض جسمك للحرارة لفترة طويلة من الزمن فإن أول ما يحدث هو أنه يفقد القدرة على التعرق، والتعرق هو آلية أجسامنا لإبقائنا هادئين، لذلك إذا كنت غير قادر على التعرق، فهناك فرصة للإصابة بضربة شمس بسبب الإنهاك الحرارى، ويتأثر جهازك العصبي المركزي وجهاز الدورة الدموية أيضًا بارتفاع درجات حرارة الجسم.

علامات الإنهاك الحرارى

ووفقا لموقع health site عندما ترهق الحرارة جسمك تصاب بطفح جلدى وتشنجات عضلية، ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة وراء آلام عضلاتك، واحد منها هو أنهم لا يحصلون على ما يكفي من الإلكتروليتات، واحترس من الأعراض الأخرى مثل الجلد الأحمر والجاف ومعالجتها في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من المضاعفات.

الإرهاق الحراري هو حالة عندما يكون هناك توليد حرارة مفرطة في جسمك تعتبر ضربة الشمس المرحلة التالية عندما يكون جسمك غير قادر على تنظيم درجة حرارته، وهذا يمكن أن يكون قاتلا.

وتشمل مظاهر الإنهاك الحراري الدوخة والغثيان والقيء والتعب والتعرق الشديد والصداع.

والعلامات التحذيرية لضربة الشمس، التي يمكن أن تجعلك فاقدًا للوعي ، هي تقلصات العضلات ، وسرعة ضربات القلب ، والتقيؤ ، واحمرار الجلد ، والصداع والارتباك الذهني.

يمكن أن ينقذك الحمام البارد إذا كنت تعاني من الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. تحتاج أيضًا إلى الحفاظ على رطوبة جسمك جيدًا خلال فصل الصيف والاعتماد على الأطعمة التي تحافظ على درجة حرارة جسمك من الارتفاع. يمكن أن تكون هذه تدابير وقائية فعالة.

عوامل الخطر العالية لضربة الشمس

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بضربة شمس، أحد هذه العوامل هو العمر. ويقع كبار السن والرضع في المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة.

معدل التمثيل الغذائي للأطفال مرتفع ما يجعل أجسامهم تولد الحرارة باستمرار، علاوة على ذلك ، فإن قدرتها على التعرق ليست عالية مثل البالغين، هذه العوامل تجعل الأطفال أكثر عرضة لضربة الشمس، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين لا يتحركون هم أيضًا أكثر عرضة للتأثر بالحرارة. الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد، وهو اضطراب عصبى، لديهم أيضًا فرصة كبيرة للوقوع فريسة لموجة الحر.

يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من مخاطر إصابتك بضربة الشمس

تشير الدراسات إلى أن بعض الأدوية قد تجعلك غير قادر على التعامل مع موجة الحر، وهى مدرات البول لارتفاع ضغط الدم وحاصرات بيتا وأدوية الحساسية والنوبات، تحدث إلى طبيبك حول احتياطات الحرارة إذا كنت تتناول هذه الأدوية، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن أدوية الصحة العقلية وخاصة أدوية الاكتئاب يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بضربة الشمس.