مقتل 6 مواطنين في مشاجرات بمناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصابا بعيار نارى وتوفى أثناء تحويله لمستشفى آخر.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى، عن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع – مقيم بذات الناحية)، وباستهدافه أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص عُثر على سيارة ملاكى ملك (مالك محل موبيليات) وبها آثار أعيرة نارية ، وفـى وقت لاحق تبلغ من إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج بإستقبال (مالك السيارة المشار إليها) مُصاب بأعيرة نارية.

كما تبلغ من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بوفاة شقيقه (سائق مركبة "توك توك") إثر إصابته بعيار نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات ، وبمناقشته قرر أنه أثناء إستقلاله مركبة "توك توك" قيادة (شقيقه المتوفى) متوجهان لمسكنهما فوجئ بقيام أحد الأشخاص يحمل "سلاح نارى" بإستيقافهما وقام بإنزاله من "التوك توك" وإستقله برفقة (شقيقه المتوفـى) وبتعقبه لمركبة "التوك توك" فوجئ بسماع إطلاق أعيرة نارية وعثر على (شقيقه) متوفياً بجوار مركبة "التوك توك".

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طما).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعة خطف (مالك محل الموبيليا) لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه ، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين لمحل الموبيليات الخاص بالمجنى عليه وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش) منتحلين صفة رجال شرطة ورغبتهم فـى مقابلته فقام أحد المتواجدين بالإتصال به هاتفياً فحضر بسيارته وقام أحدهم بإستقلال السيارة معه ، وإنصرف الباقين مستقلين مركبة "توك توك" قيادة أحد المتهمين ، وحال سير مالك السيارة وبرفقته أحد المتهمين بالطريق حاول النزول من السيارة فحدثت مشادة بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من السلاح النارى محدثاً إصابة المجنى عليه "قائد السيارة" ولاذ بالهرب وإستوقف مركبة "التوك توك" سالفة الذكر قيادة "المتوفى" وعقب ذلك حدثت مشاجرة بينهما فأطلق المتهم أعيرة نارية تجاهه مما أدى لوفاته على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (السلاحين المستخدمين فى الواقعة - عدد من الطلقات النارية –مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة.. بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب" كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم .

وبالإنتقال والفحص عثر على المتوفى ( مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق "، وبسؤال أهليته كلاً من (نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ).. قرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول) وأنه أبلغه هاتفياً أنه إنتهى من معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيداً لشرائها ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأنه نظراً لعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة.. وأمكن العثور عليهما بإرشاده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جُثة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بطريق (القاهرة/الإسكندرية الصحراوى) بدائرة القسم.. مُسجاة على الأرض بجانب الطريق وبها عدة طعنات متفرقة بكامل ملابسه ، والعثور على سيارة أجرة (تاكسى) ملك أحد الأشخاص (سارية التراخيص) ، وبها آثار دماء على مقعد السائق وبجوار السيارة (سكين مُدمم ومفتاح السيارة).

توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) سبق عمله بإحدى المشروعات الإنشائية الحديثة بمحافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهم تبين عدم تواجده بمحل إقامته وأنه على خلاف مع أهليته لتعديه الدائم بالضرب على والديه ، وبتكثيف الجهود وردت معلومات مفادها تواجد المتهم بمدينة مطروح وإعتزامه الهرب لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن مطروح أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة حيث عقد العزم على سرقة إحدى سيارات الأجرة عقب قتله لسائقها وبتاريخ الواقعة إستوقف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق العمرانية الحديثة وأثناء سيرهما بالمنطقة محل البلاغ غافل المجنى عليه وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها فأحدث إصابته المشار إليها إلا أن المجنى عليه ترجل من السيارة بمفتاحها فلم يعثر المتهم عليه ، فلاذ بالهرب عقب إستيلائه على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وقام بإخفائه بأحد الأماكن الصحراوية المتاخمة لمكان الواقعة .. كما أرشد عن الهاتف المستولى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وتوفى أثناء إسعافه إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وسؤال (والدة المتوفى ، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها و(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ..وبإجراء التحريات تبين إختباء المتهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.