اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 08:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مقتل شاب على يد صديقه طعنا بالسكين في مركز القوصية

السبت، 16 أبريل 2022 07:40 م
مقتل شاب على يد صديقه طعنا بالسكين في مركز القوصية اسعاف - أرشيفية
هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه على يد صديقه بقرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح بالدفن. 
 
كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية المنشأة الصغرى بوقوع حادث مقتل شاب على يد صديقه ووفاته في الحال. 
 
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة اثناء ووفاة الشاب حسين محمد عطاالله 18 سنة على يد صديقه يدعى" محمود. م. م" 24سنة  وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي القوصية المركزي تحت تصرف النيابة لحين استخراج تصريح بالدفن والعرض على الطبيب الشرعي وتسليم الجثة لذويها وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 

مقتل شاب

مركز القوصية

تقارير مصرية

حوادث اسيوط

حادث قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة