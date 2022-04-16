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مفتي الجمهورية: السيدة عائشة روت أكثر من 2000 حديث عن النبي

السبت، 16 أبريل 2022 06:06 م
مفتي الجمهورية: السيدة عائشة روت أكثر من 2000 حديث عن النبي مفتى الجمهورية
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إنه على الرغم من صِغَر سن السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت ذكيَّةً سريعة التعلُّم، ولذلك استوعبت الكثير من علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبحت من أكثر النساء روايةً للحديث.
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» على قناة صدى البلد، أن السيدة عائشة روت أكثر من 2000 حديث عن النبي، ولا يوجد في نساء أمَّةِ محمد صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أعلم منها بدين الإسلام، بل كانت لها استدراكات على بعض الصحابة فضلًا عن قوة مناقشاتها العلمية معهم.
 
وأضاف مفتي الجمهورية أنه بجانب علم السيدة عائشة رضي الله عنها بالحديث والفقه، كان لها حظٌّ وافرٌ من الشِّعر، وعلوم الطبِّ، وأنساب العرب، وقد استقت تلك العلوم من زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدها، ومن وفود العرب التي كانت تقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
 
 
 

اخبار الدين

مفتى الجمهورية

السيدة عائشة

الخطاب الدينى

مكارم الاخلاق

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