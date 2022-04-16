معرض "عالم شادى عبد السلام" أهم المعارض الدائمة بمكتبة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

يعد معرض "عالم شادي عبد السلام"، من أهم المعارض الدائمة بمكتبة الإسكندرية، والذى يحتوى على العديد من لوحات و"اسكتشات" الفنان، وعدد من اللقطات السينمائية المأخوذة من الأفلام التي شارك فيها أو أخرجها، بالإضافة إلى بعض مقتنياته الشخصية؛ مثل قطع أثاث لمكتبه ومكتبته الخاصة.



وقد بدأت المكتبة العمل على إنشاء هذا المعرض في عام 2002، وتم افتتاحه في 15 مارس 2005 بمناسبة اليوبيل الماسي لشادي عبد السلام.



وشادي عبد السلام ولد عام 1930 وتوفى عام 1986، وكان فنانًا متميزًا متعدد المواهب، فقد كان رسامًا ومصورًا وكاتب سيناريو ومصمم ملابس وديكورات لعدد من أهم الأفلام السينمائية المصرية، وكان مخرجًا سينمائيًا عكست أعماله رؤيتَه الفريدة للثقافة المصرية القديمة وكذلك التراث الإسلامي والقبطي.



وقد وضع فيلمه الروائي الطويل الوحيد "المومياء" السينما المصريةَ على خريطة السينما العالمية؛ فقد نال عدة جوائز منها جائزة "جورج سادول" في باريس في عام إنتاجه سنة 1970. وفي سنة 2009 اختارته المؤسسة العالمية للسينما كواحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما العالمية، وقامت بترميم النسخة الأصلية، وتم الاحتفاء به في مهرجان كان السينمائي في نفس العام.



وملحق بالمعرض قاعة "آفاق"، وهي قاعة تعرض بها يوميًّا الأفلام التي أخرجها شادي عبد السلام وأغلبها أفلام تسجيلية وتعليمية، وبعض الأفلام التي شارك فيها كمصمم للملابس والديكور وأغلبها أفلام تاريخية، كما تعرض بعض الأحاديث التليفزيونية التي أجراها الفنان، وبعض الأفلام والبرامج التي تتناول حياته وأعماله.





معرض شادى عبد السلام (1)



معرض شادى عبد السلام (2)



معرض شادى عبد السلام (3)



معرض شادى عبد السلام (4)