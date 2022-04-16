مصر فى صورة.. وزيرة الهجرة تحتفل بـ"اتكلم عربى" بفانوس رمضان والسعف

كتب محمود راغب

شهدت فاعليات "احتفال اتكلم عربي" الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لفتة جميلة من وزيرة الهجرة تعبر عن مدى النسيج الوطنى المصرى، حيث ظهرت الوزيرة تحمل فى يد فانوس رمضان واليد الأخرى السعف وخلفها شعار مبادرة اتكلم عربى .

وعلى جانب آخر شاركت الوزيرة فى تعبئة كراتين رمضان تحت شعار اتكلم عربى ، وحرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، المشاركة فى السعف على هامش الاحتفالية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

جاءت الاحتفالية في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، والداعية مصطفى حسنى ، والكاتب مدحت العدل ، ونواب وزراء التربية والتعليم والهجرة الهجرة .

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ، إن مبادرة اتكلم عربى مبادرة رئاسية موجهه لأولادنا المصريين بالخارج ، قائلة :" لغتنا تعكس هويتنا الرسمية والمبادرة حظيت برعاية الرئيس السيسى ".

وتابعت فى حديثها لطلاب إحدى المدارس الدولية قائلة: بنتكم عربى وبنتكلم عن هويتنا وبيجمعنا كلنا إننا مصريين واحترامنا لبعضنا فى إطار عاداتنا وتقاليدنا المصرية وكل ذلك يحتم علينا احترام الآخر .

وأضافت : مبادرة اتكلم عربى جاءت بتعاون بين وزارة الهجرة والتربية والتعليم وهو ما يعكس أننا نعمل سويا فى الجمهورية الجديدة ونتعلم من رئيس الجمهورية وكلنا نراه وهو يصلى صلاة العيد وبيدخل الكاتدرائية كمان وكل ذلك يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بالتنوع والاختلاف.

وفى لقاء مفتوح مع الطلاب عن المبادرة داعبت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ببعض الأسئلة التى تعكس العادات والتقاليد المصرية والأعياد الرسمية والتى تفاعل معها الطلاب، قائلة : كلنا مصريين وكلنا اخوات ومش بنسمح لاى حد يدخل بينا".

ومن جانبه أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالمشاركة باحتفالية اتكلم عربى بإحدى المدارس الدولية مع طلاب المدارس ، قائلا : أسعد يوم عندى لما بكون مع الطلبة فى المدارس .

وأضاف فى حديثه للطلاب : كنت فى مدرسة حكومى وأنا فى عمركوا ووقتها لم يكن هناك إنترنت ومحطات التليفزيون الكثيرة التى نشهدها حاليا.

وتابع : اتكلم عربى مبادرة هامة للغاية تم إطلاقها بالتنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، لافتا إلى أن فكرة المبادرة ليس مقصود بها اللغة فقط بل تمتد للهوية المصرية العادات والتراث المصرى وغرثها فى نفوس أبناءنا .

وأضاف : لغتنا جميلة جدا ومن غير اللغة الأم لا تستقيم أى حاجه خاصة وأن لغتنا العربية لغتنا الأم التى نجد فيها عاداتنا وتراثنا وتاريخنا .

وأعلن وزير التربية والتعليم خلال الاحتفالية ، فتح المنصة التعليمية الموجودة فى مصر لأبناء المصريين بالخارج، مضيفا فى كلمته للطلاب : لازم نفخر بجدودنا ونرجع نستعيد الريادة فى العلوم والرياضة والثقافة ومختلف المجالات العلمية، قائلا :"قضية الهوية أمر فى غاية الأهمية لأبناء المصريين بالخارج".

ويأتي تنظيم الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.

من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتي تشارك في فعالية اليوم عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم ، وقالت ان حدث اليوم يأتي في اطار استكمال التعاون في مبادرة اتكلم عربي التي سبق و شاركت في عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج علي هامش ملتقي الجاليات وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض اكسبو الدولي بدبي.

وأضافت سماح أن المشاركة في فعالية اليوم مع أبناء المدارس الدولية، يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفي بلقائه وتكليفاته بتكثيف الفعاليات والكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم في المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة" اتكلم عربي".