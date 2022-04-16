اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور الأوتوستراد.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 01:09 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور الأوتوستراد.. صور انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور الأوتوستراد
كتب: عبدالرحمن السيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بسيارة نقل أعلى محور الاوتوستراد، مما أدي إلي ظهور كثافات مرَورية للقادم من حلوان إلي المعادي، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفي .

 

وكانت غرف عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث أعلى محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بعدما صدمتها سيارة نقل أعلى محور الأوتوستراد ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفي.

 

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

انقلاب السيارة
انقلاب السيارة

 

انقلاب سيارة على الأوتوستراد
انقلاب سيارة على الأوتوستراد

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

جانب من انقلاب السيارة
جانب من انقلاب السيارة

 

 


امن القاهرة

انقلاب سيارة

اخبار الحوادث

حلوان

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