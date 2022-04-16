مصرع مزارعين فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى مزارعين بمحافظة الشرقية، مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية توك توك وسيارة ملاكى، طريق 36 الحربي دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى مستشفى الصالحية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول" مصطفى عطيه أحمد" 35 عاما مزارع مقيم القرين، و" إبراهيم رمضان على" 18 عاما مزارع مقيم القرين.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم طريق 36 الحربى بين دراجة بخارية توك توك وسيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرع مستقلى الدراجة البخارية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.