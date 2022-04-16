اليوم السابع
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مصرع شاب في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية

السبت، 16 أبريل 2022 07:35 م
مصرع شاب في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية جثة
الدقهلية شريف الديب

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لقي شاب مصرعه اليوم، على أثر حادث سير على طريق المنصورة - ميت غمر بالقرب من قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.
 
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي طريق المنصورة - ميت غمر .
 
 
وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الاسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي أحمد رجب علام ،31 عاماً مقيم بقرية حجاجة التابعة لمركز فارسكو في محافظة دمياط ، وتبين أن تصادم سيارة نقل بسيارة أخري وذلك نتيجة السرعة الزائدة ، وتم نقل الجثة إلي المشرحة وتحرير عن ذلك المحضر اللازم .
 
 
 
 

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