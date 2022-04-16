مش هتمشى إلا لما تتصور.. شاهد أجمال أماكن المنيا لالتقاط الصور التذكارية

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، فى المنطقة الجنوبية للكورنيش، والتى يأتى إليها المواطنون من مدينة المنيا والمراكز الأخرى، وذلك للاستمتاع بجمال المنظر فى تلك المنطقة، خاصة مع وجود نهر النيل والمفتوح على الكورنيش.

المشهد الجمالى فى المنطقة دفع الكثير من المصورين المتجولين يأتون إلى كورنيش النيل لالتقاط الصور التذكارية للزائرين والقادمين الى كورنيس النيل، والذى تحول الى قبلة لجميع الاهالى شمالا وجنوبا وكذلك قبلة الزائرين من خارج مصر.

وعندما يأتى المواطنين الى المنطقة يجدون انفسهم يحبون التقاط الصور التذكارية منهم من يلتقط الصور بهاتفه المحمول ومنهم من يطلب التصوير وقد اعاد تطوير كورنيش النيل جمال مدينة المنيا المعروفة بعروس الصعيد وذلك بعد ما شهده الكورنيش من تطوير خلال الفترة القصيرة الماضية، وأصبح كورنيش النيل تحفة جمالية تجذب اليها المواطنين.































