اليوم السابع
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مرور القليوبية يحرر 2145 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق

السبت، 16 أبريل 2022 10:58 ص
مرور القليوبية يحرر 2145 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2145 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2145 مخالفة مرورية، بينها 857 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و993 مخالفة متنوعة، وضبط 41 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و33 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 8 دراجات غير مرخصة، وتحرير 15 مخالفة ملصقات، و175 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 17500 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 24 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2050 جنيها مصالحات.


أمن القليوبية

مرور القليوبية

الحركة المرورية بالقليوبية

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

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الطريق الدائري

تحرير مخالفات

مخالفات مرورية

مديرية أمن القليوبية

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