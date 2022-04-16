مركز شباب سنهور ينظم مسابقة لحفظ القرآن بمشاركة 600 شاب وفتاة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب سنهور المدينة التابع لإدارة شباب دسوق المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت، بمشاركة 600 شاب وفتاة من شباب القرية ومن أعضاء مركز الشباب، لقياس مستويات المشاركين في حفظ "القرآن كاملا، أو ثلاثة أرباع، أو نصف القرآن أو ربع القرآن الكريم، ضمن خطة نشاط شهر رمضان المعظم، وسط إجراءات احترازية، وتنظيم رائع بالملعب، لاستيعاب الأعداد الكبيرة المشاركة من الشباب.

وصرح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بأن المسابقة بمركز شباب سنهور غير مسبوقة، تتم بمشاركة هذا العدد الكبير من الشباب والفتيات، مؤكداً أنها تشتمل على إجراء امتحان شفهي وتحريري للمشاركين يعقب ذلك مراجعة و تصحيح الإجابات، و تخضع للتحكيم من قبل مشايخ الأزهر الشريف و عددهم ستة و هم الشيخ محمد عبد النبي ياقوت ، الشيخ محمد سلطان ، محمد العنتبلى ، عصام عيسى ، طاهر نسب ، محمد الهريتى ، محمد خاطر ، وتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج المسابقة يوم 20 رمضان، وتكريم الفائزين، لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ و التجويد .

يحتفظ شهر رمضان بمظاهر فريدة تفرض طابع خاصا على تنفيذ الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب التي تعد ملتقي للأسر المصرية ومنها المسابقات الدينية التي تنظم برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، ومتابعة تنفيذ محمد عجوة، مدير شباب سنهور المدينة.



600طفل وطفلة من حفظة القرىن الكريم بقرية



جانب من المشاركين في المسابقة



جانب من المصسابقة