محافظ قنا يستقبل القنصل العام لروسيا الاتحادية لبحث الفرص الاستثمارية

قنا - صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بمكتبه صباح اليوم، السفير فيكتور فوربوف القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والقنصلية فى مجالات الاستثمار والتنمية، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة.

استعرض الداودى خلال اللقاء حجم الإنجازات التى شهدتها المحافظة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات الخدمية، كما استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تتخطى 750 مشروعا فى مجالات البنية التحتية والخدمات الاساسية والتنمية الاقتصادية، موزعة على 19 قرية رئيسية و722 نجعا، مؤكدا للقنصل الروسى أن هذه المبادرة ساهمت فى إحداث تنمية شاملة ومستدامة فى جميع القرى المستهدفة، لافتا إلى أنه مع نهاية عام 2024 سوف ينعم المواطنين بكافة الخدمات فى المدن والقرى على حد سواء.

كما دعا محافظ قنا، القنصل الروسى نقل المميزات والفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة إلى المستثمرين الروس، ودعوتهم إلى الاستثمار داخل المحافظة التى تضم منطقتين صناعيتين بمدينتىّ قفط ونجع حمادى مكتملتا المرافق، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط والتى تقدم تسهيلات كبيرة لتيسير عمليات التصدير، فضلا عن توافر الخامات والمنتجات القابلة للتصنيع ومن ثم التصدير إلى مختلف دول العالم.

من جانبه أكد فيكتور فوربوف القنصل الروسى عمق العلاقات الروسية المصرية سواء على المستوى الشعبى أو الرسمى والتى يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضى خلال مشروع إنشاء السد العالى بأسوان، مشيرا إلى أن القنصلية تسعى إلى تعزيز العلاقات بينها وبين المحافظة فى مختلف مجالات التنمية ( كالزراعة والصناعة والاستثمار والتعليم )، مثنيا على جهود القيادات التنفيذية بالمحافظة، والنشاط والتطور الذى تشهده المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية خلال الفترة الماضية.

كما أشاد بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة من خلال محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، أو توليد الطاقة الكهربائية بالرياح، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق إقليمية تربط بين المحافظات على أعلى مستوى، مما يسهم فى تيسير وتسريع السفر والانتقال، وجذب المزيد من المستثمرين.

وفى الختام قدم محافظ قنا الهدايا التذكارية للقنصل الروسى، ومن جانبه قدم فيكتور فوربوف الشكر لمحافظ قنا على حسن الحفاوة والاستقبال معربا عن تطلعه إلى زيارة قنا مرة أخرى.