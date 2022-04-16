اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 10:26 م
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محافظ القاهرة يشهد احتفال الكاثوليك بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 10:22 م
محافظ القاهرة يشهد احتفال الكاثوليك بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء.. صور احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التى تربط عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

ومن جانبه أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد فنحتفل اليوم بعيد القيامة وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للاحتفال به فى تأكيد على وحدة الشعب المصرى وترابطه.

شهد الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة وعدد من كبار رجال الدولة. 

 

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

 

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

 

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

 
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (1)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (2)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (3)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (4)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (5)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (6)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (7)
احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة 

 


محافظ القاهرة

الكاثوليك

عيد القيامة

أسقف الإسكندرية

الأرمن الكاثوليك

كنيسة القديسة تريزا

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