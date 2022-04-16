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محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بحى أول وثانى المحلة

السبت، 16 أبريل 2022 02:24 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بحى أول وثانى المحلة محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف
الغربية - محمد طارق

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تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من الشوارع التى يتم رصفها بمدينة المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك عقب الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام وممثلى شركات الرصف حيث تم مناقشة موقف الرصف فى 15 شارع بحى أول 39 بحى ثان المحلة

بدأت الجولة بتفقد شوارع " كمال درويش ، عمر بن الخطاب ، فاروق ناصف ، الرشيد ، أبو الفضل ، أبو بكر الصديق ، المنصور" بحى ثان المحلة حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن وجارى تركيب بلدورات الأرصفة

وتابع المحافظ جولته بتفقد شوارع "الحرية ، امتداد شكرى القوتلى ، مدرسة مصطفى كامل"، بحى أول المحلة حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن وجارى تركيب بلدورات الأرصفة ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الأثاث وتركيب الإنترلوك تمهيدا لفرد طبقة الأسفلت مطلع الشهر القادم.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش المحلة بطول 5300 متر ، والذى يتم على ثلاث مراحل، الأولى بدء العمل بها بطول 150” متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعى ، الثانية بداية من المجمع بطول 1400 متر ، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مرورى يمتد حتى طريق محلة أبو علي- سمنود بطول 2400 متر.

واختتمت الجولة بتفقد توسعة مدخل المحلة الكبرى أمام حديقة الأمل بمنطقة منشية البكري، حيث ستساهم هذه التوسعة فى إنهاء كافة الاختناقات المرورية بتلك المنطقة والتى تعتبر أحد المداخل الرئيسية للمدينة.

يذكر أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالى 21 / 22 فى استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة حيث تم رصف 363 طريق فى العامين السابقين بطول 303 كم، وجارى رصف 159 طريق بطول 210 كم خلال خطة العام الحالي

رافق المحافظ خلال جولته علاء النمر رئيس حى أول المحلة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، المهندس حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط، المهندس خلف عبد الرحيم مدير الإدارة الهندسية وزينب سالم مدير إدارة الشئون المالية .


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