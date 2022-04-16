اليوم السابع
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محافظ الأقصر يتفقد الأسواق لمتابعة توافر الخضروات واللحوم.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 08:27 م
محافظ الأقصر يتفقد الأسواق لمتابعة توافر الخضروات واللحوم.. صور محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة
الأقصر - أحمد مرعى

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تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت سوق شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، والذي يعد أكبر أسواق المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين، حيث تابع توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور، ووجه التجار بالعمل على خفض الأسعار، كما وجه قيادات مديرية التموين بمتابعة حركة الأسعار والسيطرة عليها .

واجري المحافظ جولة داخل السوق برفقة المهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعبد الرازق الصافي وكيل مديرية تموين الأقصر، وقيادات المديرية وقيادات شرطة المرافق والمرور، وتابع المحافظ خلال الجولة مدي توافر الخضروات والفاكهة وناقش مع التجار حركة البيع والشراء، موجهاً بالعمل علي خفض الأسعار وتقليل هامش الربح للتجار لضبط حركة البيع والشراء وضبط الأسعار فى السوق تخفيفاً للعبء عن المواطنين.

كما استمع المحافظ خلال الجولة لمتطلبات عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال جولته، واستفسر منهم عن مستوي الأسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار والسيطرة عليها، والتخفيف على كاهل المواطنين من محدودى الدخل .

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية لضبط أي مخالفات واي زيادة غير مبررة في الأسعار في السلع الأساسية لافتا الي حرص اجهزة الدولة علي عدم زيادة أسعار السولار او رفع اسعار السلع والمنتجات الغذائية والزراعية ، بالاضافة الي الجهود المبذولة لاقامة معارض بيع سلع غذائية باسعار مخفضة للمواطنين مطالباً التجار بعدم المغالاة في الأسعار لاحداث توازن في السوق وللتخفيف عن المواطنين ودعم جهود الدولة في هذا الشأن .

محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (1)
محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (1)

 

محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (2)
محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (2)

 

محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (3)
محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (3)

 

محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (4)
محافظ الأقصر يتفقد أكبر أسواق المحافظة لمتابعة توافر الخضروات (4)

 


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