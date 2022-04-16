اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 04:01 م
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ليتوانيا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات

السبت، 16 أبريل 2022 02:25 م
ليتوانيا تبدأ تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات دبابات
أ ش أ

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كشف رئيس أركان الدفاع الليتواني اللفتنانت جنرال فالديماراس روبسيس اليوم السبت أن ليتوانيا بدأت بالفعل تدريب المجموعة الأولى من القوات الأوكرانية على استخدام أسلحة مضادة للدبابات .

أعلنت مجموعة دول البلطيق عزمها إرسال صواريخ مضادة للدبابات وأخرى للطائرات إلى أوكرانيا، في خطوة من شأنها زيادة التوتر بين روسيا والغرب، بحسب مراقبين، وجاءت تلك الخطوة بعد أخرى أمريكية وبريطانية، حيث تسلمت أوكرانيا أسلحة فتاكة وآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

وفي بيان سابق، قالت دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إن الغرض من إرسال تلك الصواريخ هو "تمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها حال تعرضها لعدوان روسي محتمل".


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اوكرانيا

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