لص الهواتف المحمولة بالزيتون: هاجمت سيدة بسلاح أبيض داخل سيارتها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لص بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الشوارع، لاسيما السيدات، من خلال عملية الرصد والتتبع، وأضاف اللص في اعترافاته، أنه رصد وجود سيدة بمفردها متوقفة بسيارة في الزيتون فهاجمها بسلاح أبيض وسرقها.

وبدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة إحدى السيدات وبإستبيان الأمر تم التقابل مع (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم الحدائق "مصابة بجرح سطحى باليد").. وقررت بأنها حال توقفها بمحل البلاغ مستقلة السيارة ملكها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإقتحام السيارة والتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابتها المنوه عنها، وإستولى منها على هاتفى محمول ومحاولته الإستيلاء على السيارة قيادتها إلا أنها إستغاثت بالمواطنين فلاذ المتهم بالفرار .

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب المتهم ، وأمكن ضبطه بالإستعانة بما أدلت به المجنى عليها من أوصاف ، وتبين أن المتهم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وعُثر بحوزته على (سلاح أبيض "سكين" - هاتفى محمول "المستولى عليهما").

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسؤال المجنى عليها إتهمته بسرقتها بالإكراه والتسبب فى إصابتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.