لص القصور بمنطقة القاهرة الجديدة يعترف: "أسرقها بأسلوب التسلق"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف لص باستهدافه الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة لسرقتها، عن طريق الرصد والتتبع ثم تسلقها وسرقة المجوهرات والأموال، إلا أن أجهزة الأمن ضبطته.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – متعلقات شخصية) من داخل الفيلا سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة )، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم حبس المتهم.