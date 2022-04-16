لأول مرة بالأقصر.. وحدة طب الجنين تخدم السيدات فى مستشفى إيزيس للنساء والتوليد

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتميز مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد بالمحافظة، بوجود وحدة طب الجنين بالمستشفى والتي تقدم خدماتها للسيدات بمحافظة الأقصر، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أنه لكون الأمومة حلم لكل سيدة، تقدم مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية أفضل الخدمات الطبية لصحة إنجابية أفضل، ولأول مرة بمحافظة الأقصر تعمل وحدة طب الجنين تحت إشراف الدكتور الطيب عبد العال مصطفى مدرس مساعد بوحدة طب الجنين والأم بجامعة جنوب الوادي، والدكتور أسامة محمود عبد الرحيم أخصائي طب الجنين والتشخيص المبكر لتشوهات الأجنة بوحدة رعاية الجنين بجامعة عين شمس.

وشدد مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم وحدة طب الجنين بمحافظة الأقصر خدمات الكشف المبكر عن العيوب الخلقية في الجنين، ومتابعة نمو الجنين ومتابعة حالات الحمل شديدة الخطورة، وبنزل السائل الأمينوسي لتشخيص الأمراض الكرموسومية، وسحب عينة دم من الجنين ونقل دم إلى الجنين، وتشخيص وعلاج بطانة الرحم المهاجرة (أكياس الشوكولاتة)، وعلاج اضطرابات الدورة والنزيف المهبلي، ومتابعة حالات تأخر الحمل والعقم ومتابعة التبويضن مؤكداً على أنه يجب على جميع السيدات الحوامل إجراء فحص دوري بالشهرين الثالث والسادس بعيادة طب الجنين بالمستشفى للاطمئنان على الأجنة، والتأكد من عدم وجود تشوهات بالأجنة.

ويمكن حجز موعد الكشف بعيادة طب الجنين أيام (السبت والاثنين والأربعاء) من كل أسبوع بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك، والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.