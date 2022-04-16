غدا أولى جلسات محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن فى حلوان

كتب ـ أحمد حسني

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن في حلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلهاب الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناءً على هذه الجريمة جناية وجنحة آخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه، عمداً من ابو سبق إصرار وترصد انتقاماً منه لتقليله من شأن المتهم الأول، فتناوبوا عليه طعناً وضرباً بأسلحتهم البيضاء، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

كما ضربوا أحد المجني عليهم فأحدثوا ما به من إصابات وواردة بتقرير الطب الشرعي، وقد أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سنجة- سكين- سكين مطواة-عصى"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، واستخدموها في ارتكاب الجرائم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد رئيس مباحث قيم حلوان، أن تحرياته السرية دلته على توجه المتهمين لمحل تواجد المجني عليه، ونسبت بينهم مشاجرة وانهالوا عليه ضرباً وطعنا مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وهلال ذلك حاول أحد المجني عليهم الدفاع عنه فانهالوا عليه هو الأخر ضرباً ما أصابه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.