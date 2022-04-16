طقس صيفى بعروس القنال فى 15 رمضان.. والعظمى 30 بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس فى المحافظة، اليوم السبت، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس ربيعى معتدل، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 15 والعظمى إلى 30 درجة، والسماء صافية اليوم، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 11، وبورسعيد الصغرى 14 والعظمى 25، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 24، والزقازيق الصغرى 14 والعظمى 30، والإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 30، والسويس الصغرى 15 والعظمى 30، والعريش الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.



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