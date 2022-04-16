اليوم السابع
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طقس ربيعى حار بالإسكندرية ودرجة الحرارة 28.. لايف وصور

السبت، 16 أبريل 2022 11:48 ص
طقس ربيعى حار بالإسكندرية ودرجة الحرارة 28.. لايف وصور طقس ربيعى بالشواطئ بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول حالة الطقس بالإسكندرية، مع بدء الموجة الحارة وهدوء حركة الأمواج مع تراجع حركة الرياح، وسجلت الإسكندرية اليوم 28 درجة فى العظمى و14 درجة فى الصغرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لطيف على شمال الصعيد و جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 11.

 

أحد المواطنين يجلس على الشاطئ ويصطاد بالجو الربيعى
أحد المواطنين يجلس على الشاطئ ويصطاد بالجو الربيعى

 

طقس ربيعى بالشواطئ
طقس ربيعى بالشواطئ

 

طقس ربيعى على شواطئ الإسكندرية
طقس ربيعى على شواطئ الإسكندرية

 

هدوء الأمواج على الشواطئ
هدوء الأمواج على الشواطئ

 

 


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