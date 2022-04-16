ضبط سارق محل مصوغات ذهبية بالتجمع الأول في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة عدد من المشغولات الذهبية، من داخل محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، حيث تلقت بلاغاً من (مالك المحل المشار إليه).. تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى بإستخدام "شاكوش"وسرقة (عدد من المشغولات الذهبية) ولاذوا بالفرار.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادههم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.