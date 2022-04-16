ضبط المتهم بالسطو على سيدة بسلاح وسرقة هاتفها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (163) قطعة سلاح نارى ، (152) قضية مخدرات وتنفيذ (90325) حكم قضائى متنوع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة إحدى السيدات وبإستبيان الأمر تم التقابل مع (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم الحدائق "مصابة بجرح سطحى باليد").. وقررت بأنها حال توقفها بمحل البلاغ مستقلة السيارة ملكها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإقتحام السيارة والتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابتها المنوه عنها، وإستولى منها على هاتفى محمول ومحاولته الإستيلاء على السيارة قيادتها إلا أنها إستغاثت بالمواطنين فلاذ المتهم بالفرار .

على الفور قامت القوة الأمنية بتتبع خط سير هروب المتهم ، وأمكن ضبطه بالإستعانة بما أدلت به المجنى عليها من أوصاف ، وتبين أن المتهم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وعُثر بحوزته على (سلاح أبيض "سكين" - هاتفى محمول "المستولى عليهما").

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسؤال المجنى عليها إتهمته بسرقتها بالإكراه والتسبب فى إصابتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.