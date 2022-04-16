صور.. وكيل تعليم الأقصر يكرم الطلاب المثاليين فى مدرسة الأقصر للمتفوقين

الأقصر - أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى حفل تكريم الطلاب المثاليين على مستوى المدرسة للصفين الأول والثانى، وشارك فى التكريم رئيس مجلس أمناء مدرسة الأقصر للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا نصر حرزالله، ومدير المدرسة الدكتور أحمد العونى.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعمال تشييد وإنشاء المبنى السكنى الخاص بالطلاب بعد الجهود المتواصلة التى أتت ثمارها بالبدء بإنشاء المبنى السكنى، والذى من المقرر تسكين الطلاب به بدء من العام الدراسى القادم.

وجاء ذلك بعد سلسلة النجاحات والتفوق لطلبة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، فى التفوق والتربع على عرش معرض أيسف 2021 للعلوم والهندسة، حيث تصعيد مشروعين لطلبة المدرسة إلى التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات إسطفانوس وليم مدير إدارة المدرسة، وبجهود متميزة من محمد نادر أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، وجميع أعضاء هيئة التدريس.

وقال جلال نور الدين أخصائى اجتماعى بمدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، إن اكتساح طلبة المدرسة معرض "إيسف" على الجمهورية بمجموعة الصعيد، حيث تم تصعيد مشروعين لطلبة المدرسة إلى التصفيات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهما كل من (ستيفن عادل وعبدالرحمن خالد (الصف الثالث) مشروع mom care : ثانى جمهورى وأول كاتيجورى فى مجال البايو ميديكال - جومانة عبدالناصر (الصف الأول) ثالث جمهورى وأول كاتيجورى العلوم السلوكية والاجتماعية مشروع: المشكلات الاجتماعية والنفسية التى تواجه طلاب الدمج الموهوبين واثارها على الموهبة)، كما فازت المشروعات التالية بالمراكز التالية:- (كريم حمدى عبد الونيس وأحمد سعيد مركز أول كاتيجورى هندسة بيئية مشروع alfa cooling system - فاطمة مجدى أول كاتيجورى انظمة مدمجة مشروع Mission X - آلاء بدير ورويدا محسن أول كاتيجورى ميديكال ساينس مشروع Smile you can see - أحمد هاشم ثالث كاتيجورى كيمياء مشروع anti-plastic purifier).



وكيل تعليم الأقصر يكرم الطلاب المثاليين فى مدرسة الأقصر للمتفوقين (1)



وكيل تعليم الأقصر يكرم الطلاب المثاليين فى مدرسة الأقصر للمتفوقين (2)



وكيل تعليم الأقصر يكرم الطلاب المثاليين فى مدرسة الأقصر للمتفوقين (3)



وكيل تعليم الأقصر يكرم الطلاب المثاليين فى مدرسة الأقصر للمتفوقين (4)