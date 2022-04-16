اليوم السابع
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صحيفة: مستشار ترامب أدلى بشهادته فى أحداث 6 يناير أمام "النواب" لـ8 ساعات

السبت، 16 أبريل 2022 11:09 ص
صحيفة: مستشار ترامب أدلى بشهادته فى أحداث 6 يناير أمام "النواب" لـ8 ساعات دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن ستيفن ميللر، كبير مستشارى البيت الأبيض فى عهد دونالد ترامب، أدلى بشهادته أمام لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في اقتحام الكونجرس فى 6 يناير حول ما إذا شجع الرئيس الأمريكى السابق أنصاره على التوجه إلى مبنى الكابيتول، وفقًا لمصدر مطلع.

وقال المصدر إن الإدلاء بالشهادة والذي استمر قرابة ثماني ساعات تطرق أيضًا إلى دور ميللر في مخططات الرئيس السابق لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وإعادته إلى منصبه.

ويعد ميللر كبير مستشاري ترامب للسياسة المحلية وكاتب الخطابات، آخر مسئول سابق في البيت الأبيض يتحدث إلى اللجنة المختارة، بعد يوم من حديث بات سيبولوني وبات فيلبين – محاميا ترامب- إلى اللجنة لأول مرة.

وقال المصدر إن محققي مجلس النواب سألوا ميللر عن اللغة التي وردت في خطاب ترامب في المسيرة التي نظمت في 6 يناير، وهو خطاب ساعد ميللر في صياغته.

وقال المصدر إن اللجنة المختارة ركزت على استخدام كلمة "نحن" طوال خطاب ترامب ، والذي تعتقد أنه كان له تأثير في تشجيع الحشد على السير إلى مبنى الكابيتول من أجل الضغط على الكونجرس لوقف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات. .

استخدم ترامب المصطلح مرارًا وتكرارًا على مدار خطابه الذي استمر 75 دقيقة ، بما في ذلك عندما قال لمؤيديه "سنمشي في شارع بنسلفانيا ... وسنذهب إلى مبنى الكابيتول".

وبحسب ما ورد يعتقد محققو مجلس النواب ، أن هذه التصريحات ترقى إلى مستوى محاولة ترامب لتشجيع مؤيديه على السير إلى مبنى الكابيتول بحجة كاذبة ، على أمل أن يعطلوا الكونجرس عن التصديق على بايدن كرئيس.

 

 


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