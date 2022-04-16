شاهد نسب الإنجاز بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا جديدة لمحطة عدلى منصور المركزية، لمتابعة نسب الإنجاز بها، وهي محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت وأصبحت المحطة جاهزة لاستقبال الاتوبيسات بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - المطار ومحطة لأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.

ووجهت وزارة النقل باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلي منصور وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لأنظمة الإنذار والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية بالمحطة و توزيع ماكينات اصدار التذاكر الإلكترونية (TVM) في المحطة وكافة المحطات الأخرى بشكل يساهم في تسيير وسهولة حصول الركاب على التذاكر.