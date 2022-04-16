اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 10:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد نسب الإنجاز بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة

السبت، 16 أبريل 2022 10:16 م
شاهد نسب الإنجاز بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة محطة عدلى منصور
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة النقل صورا جديدة لمحطة عدلى منصور المركزية، لمتابعة نسب الإنجاز بها، وهي محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت وأصبحت المحطة جاهزة لاستقبال الاتوبيسات بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - المطار ومحطة لأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.
 
ووجهت وزارة النقل باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلي منصور وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لأنظمة الإنذار والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية بالمحطة و توزيع ماكينات اصدار التذاكر الإلكترونية  (TVM) في المحطة وكافة المحطات الأخرى بشكل يساهم في تسيير وسهولة حصول  الركاب على التذاكر.  
 
محطة عدلى منصور (2)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (3)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (4)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (5)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (6)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (7)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (8)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (9)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (10)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (11)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (12)
محطة عدلى منصور 

محطة عدلى منصور (1)
محطة عدلى منصور 

 


القطار الكهربائي

العاصمة الادارية

قطار العاصمة الادارية

محطة عدلى منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة