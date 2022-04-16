شاهد على الجريمة.. بعد عام من واقعة سرقة 4 ملايين جنيه.. الصدفة تنقذ صرافا من السجن

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من حلقات "شاهد على الجريمة"، قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا حول واقعة سرقة 4 ملايين جنيه من شركة محاجر، وبعد اتهام صراف الشركة بارتكاب الواقعة وسرقة الأموال، وبعد عام من حدوث الواقعة كشفت الصدفة المتهمين الحقيقيين في الواقعة.





في البداية ، يقول المستشار أنور الرفاع المحامى بالنقض، إن الجريمة اتهام صراف بسرقة 4 ملايين جنيه حدثت في عام 2017، كان صراف إحدى شركات المحاجر بمحافظة المنيا استلم مبلغ 4 ملايين جنيه قبض العمال في الشركة، والصراف كان هيروح أكثر من موقع لتسليم قبض العمال.

واستكمل: "التحريات قالت ان الصراف هو من افتعل الحادث لسرقة الأموال، رغم أنه تعرض لإصابة كان أقرب فيه للموت، وفى عام 2018 تم القبض على تشكيل عصابى من الجيزة كان يضم كذا شخص، وأحد أفراد التشكيل اعترف انهم قاموا بسرقة عربية محاجر عن طريق سرقة العربية وخبطها لسرقة الأموال من الصراف.

واختتم: المحكمة استخدمت المادة 11 إجراءات جنائية وادخلت خصوم جدد في الدعوى.