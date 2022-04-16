سعد الحريرى: "أسأل الله العافية للبنان والأمان لشعبه"

إيمان حنا

غرد سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق على حسابه الرسمى بـ "تويتر" قائلا: "فصح مجيد أعاده الله على اللبنانيين عموما وأبناء الطائفة المسيحية الذين يتبعون التقويم الغربى خصوصا بالخير والاستقرار. أسأل الله العافية للبنان والأمان لشعبه".

كما توجه وزير الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى بالمعايدة إلى اللبنانيين، لمناسبة عيد الفصح، وكتب عبر حسابه على "تويتر: "ما أحوج لبنان بعد آلامه لبصيص نور وقيامة. فصح مجيد وكل عام ووطننا بألف خير".

يذكر أن لبنان شهد انفراجة فى علاقاته مع الخليج بعد عودة السفراء إلى بيروت، من جانبه قال سفير دولة الكويت فى لبنان عبد العال القناعى، أن هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية - الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرت، مؤكداً أن عون أعرب عن تطلعه إلى أفضل العلاقات مع جميع الأشقاء العرب وخصوصاً مع الكويت، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وأشار السفير الكويتى إلى أن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبنانى بكل صدق ومحبة، وإن ما سمعناه من تطمينات جعلنا نتخذ خطوة عودة السفراء إلى لبنان وإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه من أخوة وقوة ومتانة.

وقال السفير الكويتى: "لقد نقلت للرئيس عون تحيات الأمير وولى العهد والقيادة الكويتية وحرصهم على أفضل العلاقات والتعاون مع لبنان الشقيق. وقد حملنى الرئيس تحية محبة وإعزاز ورغبة بأن يكون ما جرى فى الفترة الماضية حادثة عابرة، وغيمة قد مرّت. ويتطلع إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء جميعاً وخصوصاً مع الكويت."