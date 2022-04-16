سحورك صحى.. أطعمة تناولها فى السحور تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد

فاطمة ياسر

التخلص من الوزن الزائد يعد من الحيل التى يسعى لتحقيقها الكثيرون خاصة خلال شهر رمضان، والسبب قصر أو قلة عدد الساعات التى نتناول فيها الطعام، فبكل سهولة يمكنك التخلص من الوزن الزائد من خلال اتباع أو تناول أطعمة محددة خلال وجبة السحور، لأنها الوجبة المسئولة عن إمداد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها على مدار اليوم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health" العديد من الحيل والإضافات الغذائية التى تساهم بشكل كبير فى فقدان الوزن الزائد، ومنها:

- البيض:

يعد من الأطعمة المناسبة للراغبين فى التخلص من الوزن الزائد، لأنه يساهم بشكل كبير فى تقليل الشعور بالجوع لفترات طويلة، ويعمل على شعورك بالامتلاء لفترة طويلة.

- الفول:

يعد من الأطعمة المميزة التى تحتوى على البروتين، الذى يحتاجه الجسم، لذا فتناولك له يقلل من شعورك بالجوع لفترات طويلة، وأيضا يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها.

- الزبادى:

يعد من الحيل الغذائية الرائعة التى تساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالبروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، واحتواؤه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية يجعله من الأطعمة الجيدة للتخلص من الوزن الزائد.