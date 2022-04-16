زيلينسكى: بحاجة إلى أكثر من لقاء مع القيادة الروسية

وكالات

اعتبر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أنه يحتاج إلى أكثر من لقاء مع القيادة الروسية من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "أنا أؤيد عقد اجتماع مع روسيا في أقرب وقت ممكن، ولا أعتقد أن اجتماعا واحدا سيكفي".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكن أن نلتقي مرة واحدة ونتفق على كل شيء. لأن هناك الكثير من القضايا. والتي في بعضها لا أرى الآن أنهم سيوافقون على خيارنا، أو سنوافق على خيارهم".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يريدون تغيير الوضع باستمرار في دونباس، مؤكدا أنه يريد نوعا من الاتفاقات حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص الموجودون هناك، والذين يعتبرون أنفسهم أوكرانيين أن يعرفوا أين يعيشون.

ووفقا له، فإن لدى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تخوفا من أن تحاول كييف مرة أخرى بسط سيطرتها على دونباس بالوسائل العسكرية، مؤكدا أنه يعتبر مثل هذا التطور ممكنا.