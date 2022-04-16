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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سواحل السلفادور

السبت، 16 أبريل 2022 10:22 ص
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سواحل السلفادور ريختر
كتب محمد جمال

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل السلفادور فى المحيط الهادئ، وأوضح مرصد المخاطر والموارد الطبيعية في السلفادور اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 23,46 كيلومتراً وعلى بعد 72 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الوسطى من السلفادور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
 
وأكد المرصد أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأروح أو أضرار مادية، مشيراً إلى عدم حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.
 
يذكر أن زلزالاً مدمراً بلغت شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب السلفادور في عام 2001، ما أسفر عن مقتل المئات وجرح وتشريد الآلاف.

زلزال

السلفادور

تسونامى

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