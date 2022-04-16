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"زلابية" خمس نجوم بالمنصورة.. مشروع شبابى لمواجهة البطالة.. لايف وصور

السبت، 16 أبريل 2022 02:00 ص
"زلابية" خمس نجوم بالمنصورة.. مشروع شبابى لمواجهة البطالة.. لايف وصور مشروع شبابي لمواجهة البطالة
الدقهلية - شريف الديب

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بالقرب من ميدان محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، قرر 3 أصدقاء إقامة مشروعهم الخاص ليبدأوا حياتهم، فمنهم الطالب ومنهم خريج الجامعة، إلا أنهم وجدوا في العمل الحر بداية لحياتهم المهنية، فكان قرار إنشاء عربة للزلابية وحلوى الوافل، إذ يحرصون على ألا يقدمون لزبائنهم سوى المنتج الممتاز عالى الجودة، بأسعار متفاوتة وبسيطة، ولا يحلمون سوى باستكمال مشروعهم والتوسع به ليصبح "براند" في مشروعات الطعام.

يقول سامح إبراهيم، قررت بدء حياتى المهنية دون انتظار الوظيفة ومعى صديقاي مجدى وزياد، و لدينا خبرة سابقة في هذا المجال، ولذا صممنا العربة وصنعنها بأحد المحال المسئولة عن تصنيع هذا النوع من العربات، ووفرنا المعدات، واهتممنا بالنظافة ووفرنا صناديق للقمامة، ونراعى نظافة الوحدة على مدار العمل، فيعمل معنا اثنان من الشباب آخرين للمساعدة، وبالطبع أن الهدف من إنشاء مشروعنا هو القضاء على البطالة.



ونبدأ العمل فى شهر رمضان قبل أذان المغرب حيث يزيد الإقبال من المارة على شراء الزلابية ليتناولوها عقب الإفطار، ونستمر بالعمل حتى الثالثة فجرا وزبائننى من جميع الأعمار ويقبل الشباب على شراء "الوافل" وابتكرنا الكثير من الصوص "مثل صوص الكراميل، والفستق، وشيكولاتة، وشيكولاتة بيضاء، ولوتس، ونوتيلا، وعسل، وسكر ونزين بالمكسرات، وكذلك بأنواع مختلفة من الشيكولاتة ولا يستغرق التجهيز أكثر من 7 إلى 10، ونستعمل زيت عباد الشمس النقي ودقيق فاخر حتى يكون المنتج مميز، ونتمنى أن نحقق ربحا جيدا في المرحلة المقبلة، وقمنا بتسمية المشروع زالبيستا لجذب الزبائن وأنهم يأتون على السمعة الجيدة والمظهر الجذاب، فجميعنا نرتدى زيا موحدا وكمامات وجوانتيات لمراعاة النظافة.

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