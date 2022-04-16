وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنه بسبب "الأعمال العدائية غير المسبوقة" للحكومة البريطانية، والتي شملت فرض عقوبات على كبار المسؤولين في روسيا، تم اتخاذ قرار، ردا على العقوبات البريطانية ضد روسيا بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية.



وأضافت أن القائمة تتضمن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس، وكلا من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزير المالية ريشي سوناك ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.